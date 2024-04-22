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Вратарь «Краснодара» Сафонов: «Чемпион ещё неизвестен, мы будем бороться до конца»

22 Апреля 2024 • 10:48 Комментировать
Краснодар
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Балтика
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24.04 20:30

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Вратарь отметил, что любит статистику, которая говорит, что некоторые клубы имеют шансы на то, чтобы занять первое место в турнирной таблице.

«Пока возможности есть, скажу так: чемпион еще не известен. Все может быть. Мы настроены до конца бороться», - приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, что за шесть туров до конца чемпионата подопечные Мурада Мусаева занимают второе место в турнирной таблице, уступая питерскому «Зениту» четыре очка. В ближайшем туре они сыграют против «Балтики».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов

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