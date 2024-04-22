Игрок «Ростова» Чернов: «Спартак» реализовал все моменты, которые у него были»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о разгромном поражении от «Спартака» (1:5) в матче 25-го тура РПЛ.

Футболист отметил, что «красно-белые» сумели реализовать все свои голевые возможности, благодаря чему и добились успеха.

«Соперник просто реализовал моменты, которые у них были. Да, сегодня получилась достаточно сложная, непростая игра. Поэтому проиграли», — цитирует Чернова «РБ Спорт».

За шесть туров до конца РПЛ «Ростов», набравший 34 очка, расположился на восьмом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч южане проведут 25 апреля против «Урала». Начало — в 16:00 по московскому времени.