Ловчев ответил, могли ли игроки «Спартака» слить Абаскаля

Ветеран московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев отреагировал на слухи о том, что футболисты команды сливали испанского тренера Гильермо Абаскаля. Наставника уволили 14 апреля после поражения «Сочи» (0:1).

«Нет! Все забудьте про слово «сливали»! Сливают они только свои зарплаты и будущие контракты. Слух обязательно дойдет, все неявное становится явным потом! Я не верю в это», - передает слова Ловчева телеканал «Матч ТВ».

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» является Владимир Слишкович. Под его руководством команда на выезде разгромила «Ростов» со счетом 5:1.