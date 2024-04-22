Полузащитник «Ростова» Байрамян отреагировал на возможный уход Карпина в «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался об информации, что главный тренер команды с берегов Дона Валерий Карпин может возглавить московский «Спартак».

Игрок отметил, что наставника сборной России постоянно сватают в столичный клуб, при этом он не удивлен, что есть такие предложения.

«Думаю, что не только из «Спартака». Это не мешает никак. Мы об этом не разговариваем. Да и он не затрагивает эту тему», - приводит слова Байрамяна «Чемпионат».

Напомним, что вчера, 21 апреля, «Спартак» на выезде обыграл «Ростов» со счётом 5:1 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.