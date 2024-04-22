Бывший игрок «Спартака» Макеев объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев, выступающий сейчас за клуб «Родина Медиа», объявил о завершении профессиональной игровой карьеры в возрасте 34 лет.

«Думаю, моя профессиональная карьера футболиста завершена. Теперь я в Медиалиге. Интересный опыт для меня, что-то новое по сравнению со Второй лигой», — цитирует Макеева «РБ Спорт».

Напомним, Макеев выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2017 год. В общей сложности в составе «красно-белых» защитник провёл 199 матчей, забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Также в карьере этого футболиста были «Ростов», «Сочи», «Велес» и «Ротор».