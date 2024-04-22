Защитник «Спартака» Чернов – о победе над «Ростовом»: «Счёт не отображает игры, которая была»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов оценил значимость победы над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Если брать наши последние результаты, он поможет «Спартаку» в эмоциональном плане, тем более перед дерби. Счёт не отображает игры, которая была», - приводит слова Чернова «Чемпионат».

Напомним, что «красно-белые» благодаря победе и ошибкам конкурентов поднялись на четвертое место в турнирной таблице и уступают «Динамо», которое идёт на третьей позиции, три очка.

В четверг, 25 апреля, их ожидает дерби против ЦСКА. Свисток о начале поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени.