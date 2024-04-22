Карпин или Черчесов: Аршавин выбрал тренера в «Спартак»

«Надо идти не на поводу, но прислушиваться к Амаралу, но с этими двумя фамилиями я полностью согласен. Если что, Станислав Саламович, извините, но вы у меня идёте вторым после Валерия Георгиевича», - поведал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».