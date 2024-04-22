Карпин или Черчесов: Аршавин выбрал тренера в «Спартак»

Экс-нападающий сборной России и лондонского «Арсенала», а ныне сотрудник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин сделал выбор между Станиславом Черчесовым и Валерием Карпиным.
«Надо идти не на поводу, но прислушиваться к Амаралу, но с этими двумя фамилиями я полностью согласен. Если что, Станислав Саламович, извините, но вы у меня идёте вторым после Валерия Георгиевича», - поведал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что «Спартак» уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера 14 апреля. В настоящий момент исполняющим обязанности наставника команды является Владимир Слишкович. Под его руководством «красно-белые» накануне победили «Ростов» со счетом 5:1.
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