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Карпин или Черчесов: Аршавин выбрал тренера в «Спартак»

22 Апреля 2024 • 10:17 Комментировать

Экс-нападающий сборной России и лондонского «Арсенала», а ныне сотрудник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин сделал выбор между Станиславом Черчесовым и Валерием Карпиным.

«Надо идти не на поводу, но прислушиваться к Амаралу, но с этими двумя фамилиями я полностью согласен. Если что, Станислав Саламович, извините, но вы у меня идёте вторым после Валерия Георгиевича», - поведал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера 14 апреля. В настоящий момент исполняющим обязанности наставника команды является Владимир Слишкович. Под его руководством «красно-белые» накануне победили «Ростов» со счетом 5:1.

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Спартак Москва Андрей Аршавин Валерий Карпин Станислав Черчесов ещё теги
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