Мостовой рассказал, за счёт чего «Спартак» сумел разгромить «Ростов»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об уверенной победе «красно-белых» над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

Эксперт отметил, что «Спартак» сумел добиться успеха за счёт большого желания.

«Не знаю, перегорел ли «Ростов», но сегодня они сыграли очень плохо. «Спартак» вышел играть с огромным желанием, им этого давно не хватало. Это полностью заслуженная победа», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ «Спартак» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице, сумев набрать 38 очков. От лидирующей тройки «красно-белых» сейчас отделяют три балла.