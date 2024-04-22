Федун поделился ожиданиями от дерби между ЦСКА и «Спартаком»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби, в котором «красно-белые» на выезде сыграют против ЦСКА.

«ЦСКА в четверг сыграет без трех ведущих футболистов. Сейчас у «Спартака» будет хороший настрой. Посмотрим, что получится. Долгая черная полоса может смениться белой», - приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что за «армейцев» не смогут сыграть защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев, а также полузащитник Аббосбек Файзуллаев.

Дерби пройдет в четверг, 25 апреля, на «ВЭБ Арене». Начало – в 20:30 по московскому времени.