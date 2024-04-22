Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун поделился ожиданиями от дерби между ЦСКА и «Спартаком»

22 Апреля 2024 • 10:14 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
25.04 20:30

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби, в котором «красно-белые» на выезде сыграют против ЦСКА.

«ЦСКА в четверг сыграет без трех ведущих футболистов. Сейчас у «Спартака» будет хороший настрой. Посмотрим, что получится. Долгая черная полоса может смениться белой», - приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что за «армейцев» не смогут сыграть защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев, а также полузащитник Аббосбек Файзуллаев.

Дерби пройдет в четверг, 25 апреля, на «ВЭБ Арене». Начало – в 20:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Леонид Федун ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Апреля
10:42
Полузащитник «Ростова» Байрамян отреагировал на возможный уход Карпина в «Спартак»
10:30
Бывший игрок «Спартака» Макеев объявил о завершении карьеры
10:16
Мостовой рассказал, за счёт чего «Спартак» сумел разгромить «Ростов»
10:14
Федун поделился ожиданиями от дерби между ЦСКА и «Спартаком»
09:46
Комличенко — о возможном уходе Карпина в «Спартак»: «Нам это неинтересно»
09:31
Федун: «Было видно, что Абаскаль поплыл»
09:18
Федун: «Спартаку» сильно помог вратарь «Ростова» Песьяков»
21 Апреля
16:34
Агент: «Пока по Мойзесу предложений не было»
16:18
Чалов: «О возможном переезде в Европу я сейчас не думаю»
16:15
Костылев — о поражении ЦСКА от «Ахмата»: «Был не футбол, а борьба какая-то»
16:07
Кечинов: «Для «Спартака» игра с ЦСКА будет тяжёлой, какие бы проблемы ни были у «армейцев» 1
14:49
Пономарёв: «Игнашевич может заменить Федотова в ЦСКА»
14:46
Грушевский считает преждевременными разговоры о возможном увольнении Федотова из ЦСКА 1
14:11
Масалитин объяснил, почему не ждёт от ЦСКА хорошей игры в дерби со «Спартаком»
13:56
Масалитин: «Роша хочет продлить контракт с ЦСКА, но подводит команду»
12:03
Роша: «Хочу остаться в ЦСКА, я люблю этот клуб»
11:46
Пономарёв: После поражения от «Ахмата» у ЦСКА равные шансы в матче со «Спартаком»
10:36
Федотов рассказал о будущей линии обороны ЦСКА на матч со «Спартаком»
10:09
Мор назвал сенсацией результат матча ЦСКА — «Ахмат»
09:38
Защитник ЦСКА Роша: «Я не хотел нанести травму моему оппоненту» 1
09:26
Созин: «Игры у ЦСКА просто нет» 1
09:26
Чалов рассказал, как ЦСКА будет играть со «Спартаком» без трёх ключевых игроков
09:15
В агентстве Роши высказались о возобновлении переговоров с ЦСКА по новому контракту
20 Апреля
22:28
Газзаев — об удалениях Роши и Дивеева: «У ЦСКА будут проблемы в дерби со «Спартаком»
19:47
ЦСКА потерял важного игрока на дерби со «Спартаком»
06 Апреля
16:21
Объявлена дата дерби ЦСКА – «Спартак»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Хави получил предложение от нового клуба Де Брёйне: «Я очень устал» Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» потерял Грилиша Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта Месси едва не избил Хакими, «Манчестер Сити» и Барселона» выбрали новых тренеров, а Зидан будет работать в Германии – в главных слухах недели
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Апреля
10:50 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Вторая халявная победа «Спартака»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Краснодара» Сафонов: «Чемпион ещё неизвестен, мы будем бороться до конца»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Чернов: «Спартак» реализовал все моменты, которые у него были»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Ловчев ответил, могли ли игроки «Спартака» слить Абаскаля
10:42 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Ростова» Байрамян отреагировал на возможный уход Карпина в «Спартак»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Спартака» Макеев объявил о завершении карьеры
10:21 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Чернов – о победе над «Ростовом»: «Счёт не отображает игры, которая была»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Карпин или Черчесов: Аршавин выбрал тренера в «Спартак»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, за счёт чего «Спартак» сумел разгромить «Ростов»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Федун поделился ожиданиями от дерби между ЦСКА и «Спартаком»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Федун высказал мнение об аресте Промеса
10:08 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» высказались о кредите доверия у Юрана
10:05 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Спартак» может премию за победу дать Песьякову»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Личка оценил перспективы Лещука
09:58 · Россия. Премьер-лига
Фомин высказался о крупной победе «Динамо»
Все новости
Рекомендуем