Федун высказал мнение об аресте Промеса

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о ситуации нападающего Квинси Промеса, которого арестовали в ОАЭ.
«Зачем они его повезли в ОАЭ? Знали, что есть уголовное дело. Это полная глупость. Просто потеряли самого титулованного и самого сильного игрока. Этого нельзя было допускать», - приводятся слова Федуна на страницах «Спорт-Экспресса».
После 24 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 38 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Народная команда» в последнем матче на выезде разгромила «Ростов» со счетом 5:1.
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