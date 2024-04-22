Федун высказал мнение об аресте Промеса

«Зачем они его повезли в ОАЭ? Знали, что есть уголовное дело. Это полная глупость. Просто потеряли самого титулованного и самого сильного игрока. Этого нельзя было допускать», - приводятся слова Федуна на страницах «Спорт-Экспресса».