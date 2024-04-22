В «Пари НН» высказались о кредите доверия у Юрана

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов высказался у кредите доверия у главного тренера Сергея Юрана.
Спортивный функционер отметил, что в клубе не будут принимать каких то скоропалительных движений относительно специалиста, к тому же команда занимает десятое место в турнирной таблице.
«Тем более сейчас все конкуренты из нижней части таблицы стремительно набирают очки. Надеюсь, это придаст дополнительной мотивации ребятам», - приводит слова Кондратова «Матч ТВ».
Напомним, что вчера, 21 апреля, «Пари НН» на своем поле в матче 25-го тура РПЛ потерпел разгромное поражение от «Динамо» (1:4).
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