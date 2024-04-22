В «Пари НН» высказались о кредите доверия у Юрана

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов высказался у кредите доверия у главного тренера Сергея Юрана.

Спортивный функционер отметил, что в клубе не будут принимать каких то скоропалительных движений относительно специалиста, к тому же команда занимает десятое место в турнирной таблице.

«Тем более сейчас все конкуренты из нижней части таблицы стремительно набирают очки. Надеюсь, это придаст дополнительной мотивации ребятам», - приводит слова Кондратова «Матч ТВ».

Напомним, что вчера, 21 апреля, «Пари НН» на своем поле в матче 25-го тура РПЛ потерпел разгромное поражение от «Динамо» (1:4).