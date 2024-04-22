Червиченко: «Спартак» может премию за победу дать Песьякову»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре голкипера «Ростова» Сергея Песьякова во вчерашнем матче против «красно-белых» в 25-м туре Премьер-лиги. «Жёлто-синие» проиграли со счетом 1:5.
«Руководство «Спартака» может премию за эту победу дать Песьякову. Он не в первый раз хоронит «Ростов». И только Карпину понятно, зачем он постоянно его ставит в состав», - приводит слова Червиченко издание «Известия».
После домашнего фиаско подопечные Валерия Карпина с 34 баллами занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак», в свою очередь, набрал 38 очков и находится на четвертой позиции.
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