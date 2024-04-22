Личка оценил перспективы Лещука

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о перспективах вратаря московской команды Игоря Лещука, ошибки которого привели к поражению «бело-голубых» в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

По мнению Лички, ошибки в футболе совершают все, поэтому Лещуку необходимо продолжать упорно работать для того, чтобы заслужить право выходить в стартовом составе «Динамо».

«Лещ — это хороший вратарь и футболист. Каждый человек имеет право на ошибку, тут нет никаких проблем. Лещу нужно работать, тренироваться и ждать своего шанса», — цитирует Личку «Матч ТВ».

В текущем сезоне 28-летний Лещук провёл за «Динамо» 16 матчей, в которых пропустил 23 гола и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.