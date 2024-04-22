Фомин высказался о крупной победе «Динамо»

Хавбек столичного «Динамо» Даниил Фомин высказался о гостевой победе над «Пари НН» в рамках 25-го тура чемпионата России. «Бело-голубые» выиграли со счетом 4:1, прервав неудачную серию в Премьер-лиге. До этого москвичи потерпели три поражения.

«В матче с «Пари НН» мы сделали все для победы. Сыграли с максимальной отдачей, создавали моменты в атаке и показали хорошую реализацию», - рассказал футболист в интервью «Известиям».

После 24 туров чемпионата России «Динамо» набрало 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на девять баллов.