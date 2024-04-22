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Федун оценил победу «Спартака» со счётом 5:1

22 Апреля 2024 • 09:51 Комментировать

Леонид Федун, бывший владелец московского «Спартака», в разговоре с представителями СМИ высказался о разгромной победе «красно-белых» над «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России. Столичный клуб выиграл со счетом 5:1.

«Ребята нормально сыграли. Выбрали правильную тактику: «Ростов» играет высоко, поэтому забросы привели к тому, что наши игроки могли убегать. Счет мог бы быть и крупнее», - приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Благодаря победе на счету «Спартака» стало 38 баллов, команда поднялась на четвертое место в турнирной таблице. Что касается «Ростова», то подопечные Валерия Карпина занимают восьмую строчку.

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Спартак Москва Ростов Леонид Федун ещё теги
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