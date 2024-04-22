Федун рассказал, кто будет выбирать нового тренера для «Спартака»

Экс-владелец столичного «Спартака» Леонид Федун в беседе с журналистами высказался о том, кто будет выбирать нового главного тренера для «красно-белых».

«Я нахожусь вне команды, а о том, что происходит, могу судить по телевизору. Нового главного тренера будет искать спортивный директор. Это будет точно его самостоятельное решение», - передает слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что пост спортивного директора «Спартака» занимает Томаш Амарал. 14 апреля «красно-белые» объявили об отставке испанца Гильермо Абаскаля.

После 24 туров чемпионата России «Спартак» с 38 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице.