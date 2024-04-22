Комличенко — о возможном уходе Карпина в «Спартак»: «Нам это неинтересно»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал информацию о возможном уходе наставника южан Валерия Карпина в «Спартак».

«Давайте поживём — увидим. Нам это неинтересно. Мы своё дело делаем», — цитирует Комличенко «Чемпионат».

Напомним, после отставки испанского тренера Гильермо Абаскаля обязанности наставника «Спартака» исполняет Владимир Слишкович.

За шесть туров до конца РПЛ «Спартак», имеющий в своём активе 38 набранных очков, расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 25 апреля против ЦСКА. Начало — в 20:30 по московскому времени.