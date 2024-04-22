Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели»

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о возможном возвращении Валерия Карпина на пост главного тренера «красно-белых».
«Про Карпина вы все видели. Теперь уже не думаю. Если было бы 5:1 в пользу «Ростова», то можно было бы об этом говорить. А когда наоборот, даже слова трудно подобрать», - передает слова Федуна «Спорт-Экспресс».
Напомним, что накануне «Ростов» Карпина на своем поле принимал «Спартак». Хозяева потерпели разгромное поражение со счетом 1:5. После этой встречи «жёлто-синие» с 34 баллами занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, а «красно-белые» идут на четвертой строчке, набрав 38 очков.
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