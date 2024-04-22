Федун: «Было видно, что Абаскаль поплыл»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об отставке испанского тренера Гильермо Абаскаля с поста наставника «красно-белых».

Напомним, Абаскаль был уволен в середине текущего месяца. В «Спартаке» испанец проработал менее двух лет.

Федун назвал отставку Абаскаля логичной, выразив мнение, что специалист растерялся.

«Есть результат — он молодец, нет — тренера долой. Абаскаль растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент обязанности главного тренера «красно-белых» исполняет Владимир Слишкович. После 24 туров РПЛ «Спартак», набравший 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице.