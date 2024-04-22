Федун: «Спартаку» сильно помог вратарь «Ростова» Песьяков»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об уверенной победе «красно-белых» над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, как и в игре 23-го тура против «Динамо» (2:1), в прошедшей встрече «Спартаку» помогли ошибки вратаря южан Сергея Песьякова.

«Давайте будем откровенны: как и в матче с «Динамо», сильно помог вратарь соперника. Два «привоза» со стороны Песьякова — и дальше «Ростов» надломился. Плюс ребята нормально сыграли», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

После 24 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 38 набранных очков. До конца сезона командам осталось провести по шесть матчей.