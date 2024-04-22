Федун: «Спартак» может зацепиться за медали»

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун в разговоре с журналистами высказался о перспективах «народной команды» в оставшейся части сезона Российской премьер-лиги.

«Учитывая, как безобразно выглядят остальные соперники, в том числе и «Зенит», «Спартак» может зацепиться за медали. Все в его ногах, как говорится», - передает слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем матче чемпионата России «Спартак» на выезде встречался с «Ростовом». Московский клуб отпраздновал уверенную победу со счетом 5:1. После этого успеха «красно-белые» набрали 38 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.