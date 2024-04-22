В «Спартаке» высказались о работе Эшуорта в клубе

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о работе бывшего технического директора клуба Пола Эшуорта.

«Довольны ли работой Эшуорта в клубе? Очевидно, что нет, раз результата его усилия не дали», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Эшуорт работал в московском клубе с сентября 2022 года. Об отставке функционера было объявлено 11 апреля.

В последнем матче чемпионата России «Спартак» на выезде разгромно победил «Ростов» со счетом 5:1. После этого успеха «народная команда» набрала 38 баллов и поднялась на четвертое место в турнирной таблице.