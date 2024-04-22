Медина оценил победу «Спартака» со счётом 5:1

Полузащитник столичного «Спартака» Хесус Медина высказался о гостевой победе над «Ростовом» (5:1) в поединке 25-го тура Российской премьер-лиги.
«Я - MVP матча? Сегодня лучший не я, а команда. Мы отлично сыграли и хотим продолжить двигаться в этом направлении. Я счастлив за команду. Мы заслужили эту победу», - передает слова легионера Sport24.
После вчерашнего успеха в Ростове-на-Дону «Спартак» набрал 38 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Народная команда» отстает от лидирующего «Зенита» на 12 очков. Следующий матч в РПЛ «красно-белые» сыграют с ЦСКА.
Бан пользователя