Мантуан: «Впереди у «Зенита» шесть финалов»

Бразильский хавбек «Зенита» Густаво Мантуан высказался о чемпионской гонке в Премьер-лиге после победы над «Оренбургом» (1:0) в матче 25-го тура.
«Осталось еще шесть игр - шесть финалов, в которых нам нужно побеждать, чтобы сохранить этот отрыв. Только в конце сезона мы сможем сказать, что мы чемпионы», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».
После 24 матчей подопечные Сергея Семака набрали 50 баллов и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России. На второй позиции идет «Краснодар» с отставанием в четыре очка. Топ-3 замыкает московское «Динамо».
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