Андрей Мостовой оценил уровень «Оренбурга»

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой в беседе с журналистами поделился мнением об уровне «Оренбурга». В рамках 25-го тура РПЛ «сине-бело-голубые» победили подопечных Давида Деограсии со счетом 1:0.
«Оренбург» мог бы бороться за место в середине таблицы. При Личке была очень сильная команда, а сейчас, хоть и внизу находятся, показывают хороший футбол. У них хорошая команда», - передает слова Мостового «Спорт-Экспресс».
После вчерашнего матча «Зенит» с 50 баллами лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Оренбург» с 26 очками находится на 12-й позиции.
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