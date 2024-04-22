Три игрока «Спартака» попали в сборную тура РПЛ после победы 5:1

Журналисты «Чемпионата» представили символическую сборную 25-го тура Российской премьер-лиги. Стоит отметить, что в нее были включены сразу три представителя московского «Спартака» разгромившего на выезде «Ростов» со счетом 5:1.

Вратарь: Кержаков («Зенит»).

Защитники: Фернандес («Динамо»), Чернов («Спартак»), Шатара («Ахмат»).

Полузащитники: Вада («Рубин»), Медина («Спартак»), Карраскаль («Динамо»), Хлусевич («Спартак»).

Нападающие: Ионов («Урал»), Кордоба («Краснодар»), Бериша («Ахмат»)

После 24 туров чемпионата России первое место занимает петербургский «Зенит». На второй позиции находится «Краснодар». Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».