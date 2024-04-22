Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Три игрока «Спартака» попали в сборную тура РПЛ после победы 5:1

22 Апреля 2024 • 08:11 Комментировать

Журналисты «Чемпионата» представили символическую сборную 25-го тура Российской премьер-лиги. Стоит отметить, что в нее были включены сразу три представителя московского «Спартака» разгромившего на выезде «Ростов» со счетом 5:1.

Вратарь: Кержаков («Зенит»).

Защитники: Фернандес («Динамо»), Чернов («Спартак»), Шатара («Ахмат»).

Полузащитники: Вада («Рубин»), Медина («Спартак»), Карраскаль («Динамо»), Хлусевич («Спартак»).

Нападающие: Ионов («Урал»), Кордоба («Краснодар»), Бериша («Ахмат»)

После 24 туров чемпионата России первое место занимает петербургский «Зенит». На второй позиции находится «Краснодар». Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Никита Чернов Даниил Хлусевич Хесус Медина ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Хави получил предложение от нового клуба Де Брёйне: «Я очень устал» Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта «Манчестер Сити» потерял Грилиша Каземиро: «Я страдал, наблюдая за матчем «Реала» против «Манчестер Сити»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Апреля
08:48 · Россия. Премьер-лига
Федун: «Спартак» может зацепиться за медали»
08:42 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» высказались о работе Эшуорта в клубе
08:29 · Россия. Премьер-лига
Медина оценил победу «Спартака» со счётом 5:1
08:22 · Россия. Премьер-лига
Мантуан: «Впереди у «Зенита» шесть финалов»
08:17 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой оценил уровень «Оренбурга»
08:11 · Россия. Премьер-лига
Три игрока «Спартака» попали в сборную тура РПЛ после победы 5:1
08:05 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака» прокомментировал разгром «Ростова»
07:59 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» коротко ответили на вопрос о Промесе
07:52 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков назвал два клуба, которые могут навязать борьбу «Зениту»
07:39 · Россия. Премьер-лига
Михайлов: «Оренбург» мог набрать минимум очко в матче с «Зенитом»
07:34 · Россия. Премьер-лига
Аршавин прокомментировал победу «Спартака» 5:1
00:30 · Россия. Премьер-лига
Впервые при Карпине «Ростов» разгромлен дома в РПЛ
00:12 · Россия. Премьер-лига
Песьяков: «Моя ошибка, что не попросил замену в перерыве»
21 Апреля
23:57 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака» высказался об увольнении Абаскаля
23:52 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: Пускай «Спартак» на меня не обижается, но я не думаю о работе там
Все новости
Рекомендуем