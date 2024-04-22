Гендиректор «Спартака» прокомментировал разгром «Ростова»

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о вчерашней победе над «Ростовом» в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Довольны результатом. Видно по игре, что команда сплочена и работает. Мне кажется, есть ещё куда стремиться», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, что поединок между «Ростовом» и «Спартаком» прошел на стадионе в Ростове-на-Дону. Подопечные Валерия Карпина потерпели крупное поражение со счетом 1:5.

После этого фиаско «жёлто-синие» с 34 баллами занимают восьмое место в турнирной таблице, а «красно-белые» набрали 38 очков и поднялись на четвертую позицию.