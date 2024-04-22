В «Спартаке» коротко ответили на вопрос о Промесе

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с нидерландским форвардом команды Квинси Промесом, которого задержали в ОАЭ.

«Пока нет новых новостей по Промесу», - коротко ответил руководитель на вопрос журналиста «Чемпионата».

Напомним, что 32-летнего футболиста задержали в Дубае 29 февраля. С того момента он находится под арестом.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Промес провел 17 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач.

В последнем матче «Спартак» на выезде разгромно победил «Ростов» со счетом 5:1. Команда сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.