Михаил Кержаков назвал два клуба, которые могут навязать борьбу «Зениту»

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков после матча с «Оренбургом» поделился мыслями о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 1:0.

«Любое преимущество в чемпионской гонке легко растерять. Одна осечка - и всё, ситуация может поменяться. Кроме «Краснодара», ещё «Динамо» может навязать борьбу «Зениту», - передает слова вратаря Metaratings.ru.

После 24 проведенных матчей «Зенит» с 50 баллами лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на четыре очка. Топ-3 замыкает «Динамо» (41).