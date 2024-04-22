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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Михайлов: «Оренбург» мог набрать минимум очко в матче с «Зенитом»

22 Апреля 2024 • 07:39 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» Ярослав Михайлов, играющий на правах аренды за «Оренбург», высказался о поражении от «сине-бело-голубых» в матче 25-го тура чемпионата России. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака.

«Эмоции отрицательные. Проиграли, хотя могли забирать как минимум одно очко, потому что это очень важные и нужные очки для нас. Мы ведём борьбу, и каждое очко - это на вес золота», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

После 24 матчей «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, а «Оренбург» находится на 12-й позиции.

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