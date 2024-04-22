Аршавин прокомментировал победу «Спартака» 5:1

Экс-форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о крупной победе московского «Спартака» над «Ростовом» в рамках 25-го тура чемпионата России. Столичный клуб выиграл со счетом 5:1.
«Ощущение такое, что «Спартак» после увольнения Абаскаля скинул оковы. Это было видно и по матчу с «Зенитом». Ребята выходят и стараются дисциплинированно играть, как одна команда», - сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
После 24 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 38 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» отстает от идущего третьим «Динамо» на три очка.
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