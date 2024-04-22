Аршавин прокомментировал победу «Спартака» 5:1

«Ощущение такое, что «Спартак» после увольнения Абаскаля скинул оковы. Это было видно и по матчу с «Зенитом». Ребята выходят и стараются дисциплинированно играть, как одна команда», - сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».