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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» заблагоухал перед Карпиным, ЦСКА поплыл перед дерби

22 Апреля 2024 • 10:00 Комментировать
Ростов
1:5
Спартак Москва

Грабли Песьякова – снова и снова

Самый громкий результат 25-го тура чемпионата России зафиксирован в Ростове-на-Дону. Там нынешняя команда Валерия Карпина принимала ту, с которой он всегда будет ассоциироваться прежде всего, – московский «Спартак».

И во втором матче после ухода Абаскаля «красно-белые» расцвели. Полдесятка голов влетело в ворота «Ростова». Это не опечатка – 1:5. Подопечные Слишковича должны сказать спасибо Песьякову, которому вскружила голову ностальгия по спартаковскому прошлому.

Песьяков привёз «Ростову» второй гол и был заменён перед пенальти. Говорят, что травма. В общем, дубль у Медины, по забитому мячу у Хлусевича, Мартинса и Бонгонды. Это если про «Спартак». А за ростовчан, впервые проигравших весной в РПЛ, отличился Голенков.

«Зенит» скромнее «Краснодара»

«Зенит» привык побеждать дома на тоненького через 1:0. Пару недель назад питерцы с «Балтикой» обошлись так уважительно, а теперь – с «Оренбургом». Гол Клаудиньо в середине первого тайма остался единственным. Но Семак рассчитывал ещё на пенальти.

Можно сказать, «Зенит» отомстил «Оренбургу» за поражение в первом круге. Тогда уральцы выиграли повесомее – 3:1. Сейчас они могли зацепить ничью в Санкт-Петербурге, однако удалось питерцам сохранить минимальный счёт и четыре очка отрыва от второго места.

«Краснодар» отряхнулся после поражения от «Зенита» и также дома справился с «Факелом». Тысячный гол «быков» в истории оказался на счету Виктор Са (одновременно это для него дебютный мяч за «чёрно-зелёных»). Потом один гол Кордобы отменили, а другой засчитали.

Ещё один юбилей оформился в этой встрече – персональный. Защитник Кайо провёл за «Краснодар» сотый матч, не допустив серьёзных косяков на поле. А «Факел» как-то затухает – потерпел третье подряд поражение. Боссы уже недовольны.

Заводная «Балтика» и рано списанный «Ахмат»

«Краснодару» в среду принимать «Балтику», которая реально разошлась. То «Ахмат» на выезде хлопнула, то у себя дома на качелях перебросала голами «Крылья Советов». Открыла счёт на 84-й минуте, пропустила с пенальти на 90+2-й и вырвала победу на 90+6-й.

Голы свои «Балтика» праздновала рядом с трибунами. Энрикес и Рыбчинский за неё забивали, тогда как самарский пенальти реализовал Рахманович. Калининградцы первый раз в чемпионате выиграли два матча кряду.

«Ахмат», впрочем, решил не отставать по очкам в таблице. Поэтому взял и в Москве положил на лопатки ЦСКА. «Красно-синие» первый раз проиграли в 2024 году. Виллиан Роша и Дивеев потом извинялись за свои удаления, из-за которых они пропустят дерби со «Спартаком».

Файзуллаев получил дисквалификационную жёлтую карточку. Все три гола на «ВЭБ Арене» были забиты уже без Роши на поле. Чалов открыл счёт с пенальти, однако в концовке отличились Конате и Бериша. До этого «Ахмат» четыре тура подряд проигрывал.

Личка даст бой «Зениту»?

«Динамо» вдохнуло свежего воздуха в Нижнем Новгороде, где выиграло у «Пари НН». Если брать с Кубком, это вторая подряд победа «бело-голубых» вкупе с оренбургским выездом. И впереди у «Динамо» выезд снова в Оренбург – уже в рамках чемпионата.

«Пари НН» девять матчей подряд не проигрывал в РПЛ в родных стенах, пока не устроился на поражения дома от «Краснодара» и «Динамо», пропустив от каждого из них по четыре мяча. И четыре проигрыша кряду у нижегородцев на всех стадионах.

За «Динамо» одиннадцатый гол в чемпионате забил Тюкавин, а ещё он сделал голевой пас на Бителло. Карраскаль отметился ассистентским дублем. «Бело-голубые» прервали серию из трёх поражений в чемпионате и в новое воскресенье сразятся в Москве с «Зенитом».

Незрелость «Локомотива» и стабильность «Сочи»

«Локомотив» занимал бы сейчас чистое третье место, если бы победил ЦСКА и «Рубин» в двух последних турах. Но оба раза ничья вышла. В Казани «путейцы» отыгрались после гола Вады усилиями Баринова, потеряли Фассона из-за травмы и Морозова по дисквалификации.

«Сочи» после победы над «Спартаком» вернулся на результативно-ничейную колею. «Урал» гостил на «Фиште». Дубль Ионова был нейтрализовал голами Гуарирапы и Юкича. «Барсы» четвёртый раз сыграли 2:2 за пять последних туров. Это ж уметь надо!

Следующий тур – перенесённый. Пройдёт в среду и в четверг. Особое внимание в нём – к российскому «эль класико». Просевший по эмоциям ЦСКА примет скакнувший «Спартак». Поменяются ли команды настроениями после дерби?

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Кирилл Иванцов

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Сегодня, 22 Апреля
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10:42 · Россия. Премьер-лига
Ловчев ответил, могли ли игроки «Спартака» слить Абаскаля
10:42 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Ростова» Байрамян отреагировал на возможный уход Карпина в «Спартак»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Спартака» Макеев объявил о завершении карьеры
10:21 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Чернов – о победе над «Ростовом»: «Счёт не отображает игры, которая была»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Карпин или Черчесов: Аршавин выбрал тренера в «Спартак»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, за счёт чего «Спартак» сумел разгромить «Ростов»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Федун поделился ожиданиями от дерби между ЦСКА и «Спартаком»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Федун высказал мнение об аресте Промеса
10:08 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» высказались о кредите доверия у Юрана
10:05 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Спартак» может премию за победу дать Песьякову»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Личка оценил перспективы Лещука
09:58 · Россия. Премьер-лига
Фомин высказался о крупной победе «Динамо»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Федун оценил победу «Спартака» со счётом 5:1
09:47 · Россия. Премьер-лига
Федун рассказал, кто будет выбирать нового тренера для «Спартака»
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