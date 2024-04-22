Впервые при Карпине «Ростов» разгромлен дома в РПЛ

В воскресенье «Ростов» разочаровал своих болельщиков поражением от «Спартака» с результатом 1:5. Как сообщает Opta, ростовская команда в этот вечер впервые проиграла на своём поле в Премьер-лиге крупно под руководством Валерия Карпина.

Напомним, что это поражение стало для «Ростова» первым в весенней части чемпионата России. В предыдущих пяти играх Премьер-лиги в марте-апреле подопечные Карпина четыре раза победили и один раз сыграли вничью.

Теперь Валерий Карпин будет готовить «Ростов» к гостевому матчу против «Урала». Команды сыграют в четверг, 25 марта.