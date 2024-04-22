Песьяков: «Моя ошибка, что не попросил замену в перерыве»

Страж ворот «Ростова» Сергей Песьяков во втором тайме матча против «Спартака» допустил грубую ошибку, после которой соперник забил. Вскоре Песьяков был заменён, но не из-за этого неудачного действия. Оказалось, что голкипер ещё в первом тайме получил повреждение. Это подтверждал и тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов.

Несколько слов после матча журналистам сказал и сам Песьяков.

«После таких игр моральное состояние ужасное. Этой моя ошибка, что не попросил замену в перерыве», - сказал Песьяков.

Напомним, что «Ростов» проиграл на своём поле «Спартаку» в матче Премьер-лиги со счётом 1:5.