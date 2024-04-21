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Гендиректор «Спартака» высказался об увольнении Абаскаля

21 Апреля 2024 • 23:57 Комментировать

Олег Малышев, который является генеральным директором «Спартака», рассказал об отставке главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

- Я бы сказал, что решение было связано с тем, что на мой взгляд, Гильермо устал и уже не справлялся с тем давлением, которое на него оказывалось, - сказал Малышев, слова которого передаёт «Чемпионат».

Напомним, об уходе Абаскаля стало известно 14 апреля, вместо него команду временно возглавляет босниец Владимир Слишкович, под руководством которого «Спартак» сегодня крупно обыграл «Ростов» (5:1).

«Спартак» идёт на пятой позиции в таблице чемпионата, у клуба одинаковое количество очков с «Локомотивом» - по 38.


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