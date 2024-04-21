Черчесов: Пускай «Спартак» на меня не обижается, но я не думаю о работе там

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, который раньше работал главным тренером «Спартака», ответил на вопрос о возвращении в столичный клуб.

- Пускай «Спартак» на меня не обижается, но я не думаю об этом. Молодцы, что пишете про кандидатов в эту команду, но надо начинать думать, когда тебе звонят, - приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

По словам Черчесова, руководители «Спартака» ему не звонили.

После отставки из «Спартака» испанского специалиста Гильермо Абаскаля в СМИ появлялись новости о том, что Станислав Черчесов входит в список кандидатов на пост нового рулевого команды.

Напомним, Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год. Также в 90-е годы он был футболистом «Спартака», выступая на позиции вратаря.