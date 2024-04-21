В «Спартаке» ответили на вопрос о поиске нового главного тренера

Генеральный директор «красно-белых» Олег Малышев ответил на вопрос о поиске главного тренера для «Спартака».

- Не могу комментировать, ведутся ли поиски главного тренера. Это было бы неправильно. Такие переговоры должны вестись в тишине, - цитирует гендиректора московского клуба «Чемпионат».

Напомним, 14 апреля из «Спартака» был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль, который работал в клубе с 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера стал его помощник Владимир Слишкович, под руководством которого «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в Кубке России и победил «Ростов» в РПЛ со счётом 5:1.