Ловчев: «Спартак» забил пять голов, игроки просто раскрепостились

Евгений Ловчев, бывший игрок «Спартака», дал свой комментарий после победы «красно-белых» над «Ростовом» в 25-м туре чемпионата России.

Напомним, «Спартак» одержал победу со счётом 5:1. Матч проходил на стадионе «Ростов Арена».

- Сегодня забили пять. Думаете, всегда так будет? Просто раскрепостились. «Ростов» сделал большое количество ошибок, - передаёт слова Ловчева «Матч ТВ».

Московский клуб имеет в своей копилке 38 очков и находится на четвёртой строчке в таблице чемпионата России. 25 апреля «красно-белые» под руководством Владимира Слишковича встретятся с ЦСКА на поле соперника.