Слишкович: «Спартак» должен гордиться такими игроками»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- То, как «Спартаку» удалось переломить ход матча во втором тайме после непростого первого, в этом больше элемента везения или заслуги футболистов?

- А не было просто первого. Что нам создал «Ростов»? «Ростов» забил со стандарта, с корнера, с угловых. Но если смотреть первый тайм, с игры мы создали больше, чем «Ростов». Но мы сразу забили во втором тайме и всё, потом было легче. Ребята почувствовали, что это их день, что «Спартак» может победить, и они это показали.

- «Спартак» сегодня забил первый гол со стандарта в этом сезоне. Была ли это заготовка специально под «Ростов»?

- Конечно, у нас есть люди, которые анализируют моменты игры, которые очень важные. Я очень рад, что у нас получилось, потому что столько времени мы не забивали со стандартов.

- Среди всех замен особое внимание на себя обращает замена Мартинса на Рощина. Почему именно Антон вышел вместо Кристофера? Как решились молодого полузащитника бросить в такую игру?

- Потому что Рощин заслужил играть. Да, он молодой, но он показывал через тренировки, что о нем можно серьезно подумать. Я уверен, что он сегодня ушел с большей уверенностью и показал все свои качества. Он провел очень хороший матч.

- Когда Пруцев убегал с центра поля в концовке матча и не забил - снижонил или действовал адекватно ситуации?

- Я плохо видел и думал, что она пошла в ворота. Но это моменты, бывает. Он все прекрасно сделал, только последний удар. Не можно Пруцеву ничего сказать, потому что это игрок, который 100% отдается в каждом матче. Он очень важный игрок для нас. Я надеюсь, в следующий раз ему удастся забить гол.

- Какое было эмоциональное состояние до сегодняшней встречи у «Спартака», у игроков в раздевалке, и какое теперь?

- Я ребятам сказал, что это победа игроков. Мы здесь как тренеры поможем ребятам, чтобы они вернулись на свою дорогу, где они должны быть. Я думаю, что они сделали хорошо свою работу. Но все зависело от игроков. Они просто дали ответ и показали все, что умеют. «Спартак» должен гордиться такими игроками, когда они так играют.