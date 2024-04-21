Тренер вратарей «Ростова» сообщил, из-за чего заменили Песьякова во втором тайме

По словам Виталия Кафанов, тренера вратарей «Ростова», голкипер донской команды Сергей Песьяков был заменён в матче со «Спартаком» из-за повреждения.

Встреча, прошедшая на «Ростов Арене», завершилась со счётом 5:1 в пользу «красно-белых».

- На последних минутах первого тайма он получил травму. В перерыве хотели поменять Сергея, но тогда у него нога не сильно болела, - цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Песьяков в матче со «Спартаком» несколько раз допускал ошибки, а перед пенальти в ворота «Ростова» Валерий Карпин решил заменить футболиста.

Кафанов также отметил, что команда в перерыве матча в раздевалке поддержала Сергея.