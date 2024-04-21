Карпин - после 1:5 от «Спартака»: «Сегодня мне всё понравилось, кроме первых 10 минут»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Как можно охарактеризовать игру, когда по содержанию вроде бы все в первом тайме удается, а потом выходишь на второй тайм и получаешь такие мячи?

- Я бы и второй тайм сказал. До второго гола было всё нормально. Сегодня мне всё понравилось, кроме первых 10 минут. Думаю, от большого желания это, чем от чего-то другого. Подуспокоились и уже всё стало нравиться. Потом ошибка, ошибки все допускают, так что бывает.

- Это уже пресловутый для «Ростова» синдром дурацких мячей?

- Понятно, что и второй, и третий не дурацкие голы, а техническая ошибка вратаря. Бывает, еще раз повторю. Бывает, вратари ошибаются, бывает, нападающий не забивает. Ничего страшного по большому счету.

- Выход Комличенко на поле - реакция на то, что после пенальти может случиться 1:3 и нужно будет отыгрывать два мяча в оставшееся время? Либо планировалось до пропущенного?

- Нет, не планировалось так быстро, планировалось чуть позже, наверное. В зависимости от того, как счет бы складывался. Но когда уже делали замену, то уже понятно, 1:2 уже проигрывали и пенальти. Так что уже надо было больше атакующих игроков.

- Насколько сильно команду прибили эти два мяча? Были ли возможности выбраться из наметившейся ямы?

- В том то и дело, что как раз эмоционально не прибило. Там уже без разницы 1:3, или 1:4. Ребята хотели и выложились полностью. Хотели отыграться, но естественно пропускали. Уже больше эмоций уходило на атаку, чем холодная голова.