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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: Не исключаю, что «Зенит» начнёт всем подряд проигрывать, а другая команда - выигрывать

21 Апреля 2024 • 23:18 Комментировать

По словам экс-игрока сборной России Андрея Канчельскиса, пока не стоит делать преждевременных выводов до окончания этого сезона.

- Сейчас нужно дождаться окончания чемпионата. Да, всё уже на финишной прямой, но бывает так, что на этой прямой может что-то сломаться.

Для выводов нужно дождаться концовки. Если вдруг завтра «Зенит» начнёт всем подряд проигрывать, а другая команда всех выигрывать. Это футбол, - цитирует Канчельскиса Betonmobille.

Канчельскис в качестве примера привёл лондонский «Арсенал», который, по его словам, может удачно преодолевать сезон и бороться за медали, однако в конце может споткнуться и всё упустить.

На данный момент лидером чемпионата России является «Зенит», у которого в активе 50 набранных очков. Следом за ним идёт «Краснодар», набравший 46 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», у команды Марцела Лички 41 пункт. Сегодня «Спартак» на выезде разгромил «Ростов» и сравнялся по очкам с идущим на четвёртом месте «Локомотивом», у обоих клубов по 38 баллов.


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