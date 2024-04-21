Пятёрочка в Ростове: кто из игроков «Спартака» лучше всех проявил себя в гостевом разгроме Карпина

Оценки всем футболистам Владимира Слишковича

Это что было? Это новый «Спартак»? Очень интересно. Схема с тремя защитниками и тремя (!) форвардами. Отличная игра на слабостях соперника (высокий прессинг комбинационного «Ростова»), жажда борьбы и владения до последних секунд (гол на 94-й минуте), отличная реализация. Понятно, что сегодня просто совпало много факторов, но такой «Спартак» выглядел очень перспективно. И сегодня он реально не был похож на команду Абаскаля.

Наконец-то Слишкович показал своё мнение. Усадил на лавку Соболева и Зиньковского, изменил схему. В Ростове прям всё получилось, но с таким подходом читается прогресс и дальше. Так из-за кого «Спартак» разразился разгромом? Давайте пройдёмся по персоналиям «красно-белых».

Статистика матча: владение мячом – 53:47, удары по воротам – 10:8, в створ – 3:5, угловые – 9:5. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Владимира Слишковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 5,0. В Санкт-Петербурге Максименко тащил, а тут позволил себе расслабиться. Только один толковый сейв после удара Вахании, ужасно неуверенная игра на выходах в остальное время. Голенков головой забивал после неразберихи, Александр, в том числе, мог предотвратить этот гол.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 8,0. А у нас тут новый лидер обороны. Довольно неожиданный. Чернов был центральным в трио и сыграл очень надёжно. Просто и надёжно, что ещё важнее. Выиграл все семь верховых единоборств, спокойно двигал соперников и на «первом этаже». Голенков создавал все моменты, когда оказывался против Бабича с Дуарте.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 5,5. А вот и они. Удивительно, как сегодня чувствовалась разница в оппонентах. Дуарте двигали намного легче, Алексис проиграл восемь единоборств из 15 и уже по привычке выбрасывался на соперников. Голенков дважды переиграл парагвайца, далее организовав опасную скидку.

СРДЖАН БАБИЧ – 5,0. Гиперактивный Егор и в голевом эпизоде обыграл Дуарте, а с ним и Бабича, действовавшего целенаправленно по Голенкову. Неожиданно слабо серб проявил себя в борьбе, может быть, ему некомфортны были постоянные «поднятия» по флангу. Жёлтая карточка в пассиве, трижды пройден на дриблинге и верх проиграл пять раз из восьми. Не получился матч у Бабича.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 7,0. Чистыми крайками у «Спартака» были два Даниила. И Хлусевич переиграл Денисова в активности. Он и счёт открыл, замкнув кросс Медины со стандарта, он и на дальней штанге был очень внимателен, дважды прервав опаснейшую скидку Голенкова.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 6,0. Денисов играл менее ярко, как-то более шаблонно. По заданию тренера носился от ворот до ворот, однако навесы совсем не получались. В обороне тоже без особых достижений – два отбора, перехват, половина выигранных единоборств из 14.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 5,0. Что-то происходит с Пруцевым, работающим в последнее время только на объём. Опять же огромное количество перемещений, игра «восьмёркой» и при этом минимальная помощь атаке. 11 потерь, трижды пройден на дриблинге, не реализовал хороший момент. И ни одного результативного действия при пяти командных голах.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 7,5. А вот Мартинс отдохнул на славу. Он отлично искал зоны, занимал позиции, всегда был близок к центру эпизода. Так он сам себе создал гол, подкараулив ошибку Мелёхина. Так выиграл восемь единоборств из 10, прервав несколько перспективных атак «Ростова».

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,5. Партнёры что-то прям игнорировали Игнатова. Конечно, правый фланг «Спартака» вообще сильно проиграл в активности левому, но 8 точных передач за 68 минут – это перебор. Естественно, ни одного обострения и замена, с которой Слишкович даже затянул.

ХЕСУС МЕДИНА – 8,5. Бенефис Хесуса наблюдали мы в Ростове. Вышел левым вингером (читай, Промесом), но мелькал на разных краях атаки, получив полную свободу. Итог мы можем просто отразить в цифрах – голевая передача на Хлусевича и дубль, принесший победу «Спартаку». А всего в активе Медины пять ключевых передач – больше, чем у всей остальной команды.

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – 6,5. Что-то такое среднее изобразил Угальде, ближе к положительному, но можно вспомнить два загубленных момента, когда он из неплохих ситуаций лупил мимо ворот. «Работу Соболева» выполнял неплохо – мяч зацепил 10 раз за 20 эпизодов, две неплохих атаки разогнал, заработал пять штрафных ударов. Но иногда слишком увязал в глубине.

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РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.

АНТОН РОЩИН – б/о.

ТЕО БОНГОНДА – 7,0. На подарках щедрого «Ростова» мог и дубль оформить, но ограничился одним забитым мячом. Вошёл классно, замах на возвращение в основу точно сделал.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.