Карпин: Поражение 1:5 от «Спартака» - это несчастный случай

Главный тренер ростовской команды Валерий Карпин дал свой комментарий после поражении от «Спартака».

Напомним, встреча 25-го тура чемпионата России прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась победой московского коллектива со счётом 5:1.

- Катастрофа это для нас или несчастный случай? Несчастный случай, - передает слова российского специалиста «Матч ТВ».

Команда Валерия Карпина имеет в своей копилке 34 балла и занимает восьмое место в турнирной таблице. 25 апреля донской команде предстоит сыграть против «Урала», встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.