Губерниев нашёл объяснение крупной победы «Спартака»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на результат матча Премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком». Как известно, московская команда добилась крупной гостевой победы со счётом 5:1.

Губерниев пошутил по поводу того, что после этого результата все будут говорить о «Спартаке» как о претенденте на чемпионство. При этом комментатор нашёл объяснение этого успеха команды Владимира Слишковича.

«Да, «Спартак» выглядел сегодня посвежее… Но, давайте объективно – главное в победе над «Ростовом» - это «лучший вратарь страны по игре ногами». «Ростов» стабильно привозит такие голы в каждом матче! Или почти привозит. Менять ничего не хочет. «Спартак» сегодня просто наказал. Но на дистанции, думаю, мало что изменится», - написал Губерниев в телеграм-канале.

Следующий матч «Спартак» проведёт 25 апреля – против ЦСКА на поле соперника.