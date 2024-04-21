Карпин объяснил замену Песьякова

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Замена вратаря перед пенальти по ходу матча - такое встречается нечасто. С чем связано - с состоянием Сергея Песьякова после ошибки, либо были какие-то медицинские показания, недомогание?

- С травмой, естественно. В конце первого тайма был ушиб, удар, как угодно называйте. Вроде в перерыве лед подержали, и было нормально. Но вышел и почувствовал, что опирается опорная нога не особо, поэтому и ошибка техническая, когда второй гол забивали. Поэтому не смог вынести. То есть вратарь должен был сказать раньше.