Бабич высказался после крупной победы над «Ростовом»

Защитник столичной команды Срджан Бабич дал свой комментарий после матча 25-го тура чемпионата России с «Ростовом».

Напомним, встреча завершилась победой «красно-белых» со счётом 5:1.

- Мы заслужили эту победу после многих игр, где не удавалось забить. Я очень рад. Следующая игра с ЦСКА, где мы хотим победить, как и в любых играх, - цитирует Бабича «Чемпионат».

«Спартак» в 24 матчах набрал 38 баллов и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, ростовчане с 34 очками остаются на восьмом месте.

В следующем туре «Спартак» сыграет против ЦСКА на поле соперника – матч пройдёт 24 апреля.

27-летний Бабич в текущем сезоне провёл за «Спартак» 16 матчей во всех турнирах, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами.