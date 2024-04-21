Хлусевич отказался отвечать на вопрос об эффекте Слишковича

Лучший футболист встречи «Ростов» - «Спартак» Даниил Хлусевич для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Мы понимали, что у нас был непростой старт перед этой игрой. В любом случае надо было реабилитироваться. Вроде всё неплохо в начале было, но не забивали, очень много моментов создавали. Поэтому сегодня создали очень много тоже и, слава богу, их реализовали.

- Концовка первого тайма, кажется, что «Спартаку» давалась не очень, хотя начало было неплохим. То, что потом сумели вот так переломить матч, - элемент везения или все-таки заслуга «Спартака» в большей степени?

- Мы готовились к этому матчу. Поэтому я думаю, что всё, что мы нарабатывали, всё получилось.

- Вероятно, вы также нарабатывали и стандарты? Первый гол «Спартака» со стандартного положения в этом сезоне - давайте вспомним его. Насколько всё получилось так, как вы хотели?

- В частности это имело в виду. Мы готовили стандарты и сами готовились к ним. И тоже пропустили со стандарта, что не очень хорошо, поэтому как планировали, получилось забить.

- Наверняка будут разговоры, что поменяли главного тренера, и сейчас исполняющий обязанности Слишкович, у «Спартака» сразу пошло. Есть ли эффект от смены тренера в сегодняшней победе? Либо всё дело в другом?

- Об этом я не могу говорить. Мы одна команда, поэтому готовимся к каждому матчу независимо, что там происходит. Но всегда такие моменты происходят в разных клубах, ничего с этим не поделаешь.

- Сейчас уже остаток сезона видится в позитивном свете?

- Сегодня игра была, как говорится на футбольном сленге, за шесть очков, поэтому это было очень важно победить.