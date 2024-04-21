Центральный матч двадцать пятого тура Российской премьер-лиги получился не таким, каким себе его представляли многие болельщики. «Спартак» не выезде смог разгромить «Ростов» со счётом 5:1, нанеся команде Валерия Карпина первое весеннее поражение в чемпионате.

По итогам тура «Спартак» резко поднялся в турнирной таблице РПЛ – с седьмого места на четвёртое. Это стало возможным благодаря победе вкупе с осечками «Крыльев Советов», «Локомотива» и ЦСКА.

«Спартак» и «Локомотив» сейчас имеют по 38 очков, но «красно-белые» идут выше по общему количеству побед (11 против 9).

Следующий матч «Спартак» проведёт 25 апреля – против ЦСКА.