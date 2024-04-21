«Ростов» во второй раз в сезоне проиграл со счётом 1:5

В матче 25-го тура РПЛ команда Валерия Карпина на своём поле потерпела поражение от «Спартака».

Встреча, прошедшая на «Ростов Арене», завершилась крупной победой московского коллектива со счётом 5:1. До сегодняшней игры «Ростов» ни разу не проигрывал в весенней части текущего сезона, на счету дончан четыре победы, один раз «Ростов» сыграл вничью.

В этом сезоне «Ростов» во второй раз проигрывает со счётом 5:1. В августе 2023 года ростовчане с таким же счётом потерпели поражение от «Крыльев Советов».

«Ростов» имеет в своём активе 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.